Самара, , 12:03 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествия с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Самарской области. Об этом 13 мая сообщают очевидцы в одной из групп в социальной сети.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 13 мая в Ставропольском районе на автодороге М5 «Урал»: столкнулись грузовик «ГАЗ-Некст», автомобиль «Приора» и полицейская автомашина.

По сообщению некоторых СМИ, пострадали три человека, в том числе два сотрудника ДПС.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.