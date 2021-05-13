Мадрид, , 12:00 — REGNUM Минздрав Испании начал распространение 300 тысяч новых доз вакцины Moderna среди регионов. Об этом сообщает официальный аккаунт министерства в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Несколько дней назад Испания получила 2,4 млн доз четырёх разрешенных вакцин — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

В частности, 1,7 млн доз было получено от Pfizer, 300 тысяч — от Moderna, 316 тысяч — от AstraZeneca и 138 тысяч — от одноразовой вакцины Janssen.