Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В Чувашии чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 13 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 878 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 50. Отметим, что ранее трое суток подряд регистрировалось по 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Выздоровели в Чувашии 22 694 пациента, что составляет 91,22%. Из них за последние сутки вылечились 47 человек. Диагноз COVID-19 в республике официально поставлен 791 пациенту.

Также в Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом. Всего в республике скончались 1393 человека.

Напомним, что основные симптомы коронавирусной инфекции схожи с гриппом — высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.