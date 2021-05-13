Горно-Алтайск, , 11:59 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это вдвое больше показателей суточного прироста от 12 мая и втрое — от 11 числа.

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Диагноз подтвердился у семи жителей Горно-Алтайска и у трёх жителей Шебалинского района. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 16 862.

К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 16 551 человек, в том числе четыре за последние сутки. Зарегистрирован 271 летальный случай среди пациентов с коронавирусом, из которых 233 скончались непосредственно от COVID-19.

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