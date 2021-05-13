Москва, , 11:59 — REGNUM Почти 7 тыс. тонн космического мусора находится на околоземных орбитах, тогда как масса всех действующих аппаратов не превышает 3 тыс. тонн. Об этом начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас рассказал в опубликованном 13 мая интервью ТАСС.

Игорь Бакарас «По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находятся около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию»

Он пояснил, что мусором считают все неработающие и бесполезные искусственные объекты и их фрагменты, оставленные в космосе. Они представляют опасность для действующих орбитальных аппаратов и для Земли, так как их обломки могут упасть на жилые районы.

Таких объектов размером более 1 см на орбите может быть от сотни тысяч до миллиона.

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