Владикавказ, , 11:58 — REGNUM В Северной Осетии продолжаются кадровые назначения в правительстве. Накануне, 12 мая, на должность временно исполняющего обязанности главы минспорта был назначен Сослан Кочиев. Ранее он занимал пост заместителя руководителя экономического развития.

О Сослане Кочиеве известно, что он начал работать на госслужбе в 2005 году. Его назначили консультантом отдела социально-экономического развития администрации главы и правительства РСО-Алании. В этой структуре он дослужился до заместителя руководителя администрации.

Сослан Кочиев — шестикратный чемпион России по тхэквондо.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло назначил на должность первого вице-премьера Мурата Агузарова.

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