13 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 16:38 — REGNUM Паблик «Сеть наблюдателей» в китайской социальной сети Sina Weibo опубликовал ролик, в котором репортер «Аль-Джазиры» попала под обстрел во время ведения прямой трансляции из сектора Газа. По имеющимся данным, репортёр находилась очень близко к месту авиаудара, однако она осталась цела.

ВВС Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи сети обсудили очередное обострение конфликта между Палестиной и Израилем.

«В это время западные СМИ коллективно ослепли, и большое число жертв среди гражданского населения оставалось незамеченным», — заявил пользователь «Серьезный большой осьминог».

Многие комментаторы отметили, что так называемая «защита прав человека» для западных СМИ — не более чем пустые слова и инструмент борьбы с неугодными. В то время как реальные страдания людей им безразличны.

«Объективно говоря, четыре года правления Трампа были относительно мирными», — отметил «Земля Луань», добавив, что Демократическая партия США любит смотреть, как другие люди горят в огне, и при этом кричать, что они теперь свободны.

Бомбардировка

Некоторые комментаторы критически отнеслись к китайским журналистам, отметив, что не видели ни одного в горячих точках.

«Китайские репортеры стараются не ходить на такие мероприятия, даже не могут осветить, что происходит в Гонконге, из центра событий», — заявил «Гуандун-Гонконг-Макао».

Китайцы известны своим неодобрением позиции Израиля в палестино-израильском конфликте и поддержкой Палестины, что нашло свое отражение в полемике.

«Похоже на воздушные удары, то есть то, чем обычно воюет Израиль. Израиль убивает мирных жителей!» — заявил «Бункерный человек».

Пользователь «Арбуз 28 265» отметил, что проблема в том, что в Израиле преобладают евреи, что бы под этим странным заявлением не имелось в виду. Но были и те, что считают неправой другую сторону.

«ХАМАС строит военные базы в гражданских районах. Такое поведение заслуживает осуждения», — уверен XHsuehYuanYuan.

Некоторые комментаторы указали на лицемерную позицию США касательно подобного рода вопросов.

«США не любят мусульман и Китай, но США больше всего «любят» мусульман в Китае, и любят их больше, чем своих граждан», — заявил «Предреченный король 11».

Антикитайская акция протеста Уйгуров у Белого дома. Вашингтон

«В этой ситуации Израиль готов воевать в Палестине, но Соединенные Штаты этого не видят. Эта настоящий геноцид. В основном потому, что Соединенные Штаты это устроили сами, Соединенные Штаты — бесстыдная страна», — отметил другой комментатор.

«Западные СМИ коллективно притворились слепыми и не смогли увидеть вторжение Израиля в Палестину? Сколько палестинских территорий аннексировал Израиль? Почему бы не выступить с большим количеством специальной критики, обвиняя Израиль в геноциде и агрессии против других стран?» — спросил еще один пользователь.