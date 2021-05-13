Томск, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За весь период пандемии в Томской области выявили 32 423 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 31 367 человек, в том числе за последние сутки коронавирус победили 29 томичей.

Напомним, 12 мая в регионе коронавирус выявили у 21 человека, выздоровели 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 21 человека