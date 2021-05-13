Волгоград, , 11:55 — REGNUM Апелляцию бывшего мэра города Волжский Волгоградской области Марины Афанасьевой, признанной виновной в смертельном ДТП, рассмотрел Волгоградский областной суд. Приговор первой инстанции оставлен без изменения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в объединённой пресс-службе судов региона.

Женщина за рулём Volkswagen Tiguan в октябре 2019 года допустила опрокидывание автомобиля в кювет на 145 км дороги Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. На месте погибли две пассажирки иномарки. Приговором Быковского районного суда Волгоградской области в феврале 2021 года чиновницу признали виновной в аварии, и назначили ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на управление автомобилем на два года. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Осуждённая и её адвокат обжаловали приговор, попросив не лишать женщину свободы. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

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