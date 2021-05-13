Москва, , 11:52 — REGNUM В России количество граждан, вовлечённых в волонтерскую деятельность, увеличилось в два раза — с 20% в 2019 году до 40% в 2021 году, приводит данные ВЦИОМ.

За последние 4−5 лет 24% опрошенных передавали вещи в детдома или дома престарелых. 21% вносили деньги на счет малоимущих, 15% — на счета благотворительных организаций. Давали милостыню 16%. Участвовали в волонтерской работе 7%.

Более активно благотворительностью занимаются люди 25−34 лет и 35−44 лет. Чаще других принимали участие в волонтерской деятельности (20%) и благотворительных акциях (14%) молодёжь 18−24 лет. Не вовлечены в благотворительную и волонтерскую деятельность 40%.

Опрос по телефону проведён 2 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, государству должно помогать волонтерам, активистам общественных движений и некоммерческих организаций, уверены 85% жителей РФ.

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