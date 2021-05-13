Казань, , 11:53 — REGNUM В Татарии за сутки зарегистрировали 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее заболели 33 человека. По состоянию на 13 мая всего подтверждено 20 911 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

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Выздоровели с начала наблюдения 17 868 пациентов, за сутки выписались 80 человек. Скончались за все время 475 носителей вируса. Новых летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке не правильно начисляли выплаты стимулирующего характера медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Из-за неверных расчетов 600 медицинских работников не дополучили около 200 млн рублей.

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