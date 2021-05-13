Таллин, , 11:50 — REGNUM Эстония не в состоянии вести самостоятельную внешнюю политику по отношению к соседней России, слишком велико давление на нее западных партнеров. Об этом эстонский политолог Игорь Розенфельд заявил местному порталу sputnik-meedia.ee.

«Министерство иностранных дел Эстонии, так скажем, напрямую подчиняется командам из США, в основном», — подчеркнул эксперт. По его мнению, если эстонские власти получили указание высылать российских дипломатов, то задний ход они давать уже не станут.

Розенфельд также объяснил, почему страны старой Европы не спешат выполнять указания из Вашингтона. Он уверен, что большие государства Евросоюза могут позволить себе избегать в отношениях с Россией радикальных шагов, так как являются самостоятельными и влиятельными игроками на мировой арене.

«Германия и Франция в особенности. Они привыкли работать в обстановке западной демократии. Там есть политическая система, есть свои партии. Вашингтон может оказывать на них воздействие только опосредованно», — добавил эксперт.