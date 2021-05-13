Рига, , 11:49 — REGNUM Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли, завоевавший в апреле нынешнего года Кубок Гагарина с командой «Авангард» (Омск), может возглавить один из клубов Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). Об этом сообщил латвийский Delfi со ссылкой на американские СМИ.

По данным издания, Хартли входит в список главных кандидатов на пост руководителя клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». В список входят также Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок, Род Бриндамор и Патрик Руа.

В нынешнем сезоне «Нью-Йорк Рейнджерс» не вышел в плей-офф НХЛ, а его главный тренер Дэвид Куинн был отправлен в отставку.

Боб Хартли помимо Кубка Гагарина, ранее завоевывал Кубок Стенли и работал в клубах Колорадо, Атланты и Калгари. С 2016 года Хартли является главным тренером сборной Латвии, которая 21 мая стартует на домашнем чемпионате мира матчем с Канадой.