Стокгольм, , 11:49 — REGNUM The International, чемпионат мира по игре Dota 2, пройдёт с 5 по 15 августа 2021 года в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщалось на официальном сайте киберспортивной дисциплины.

Групповой этап соревнования продлится с 5 по 8 августа, а основной — с 10 по 15 августа. Призовой фонд турнир составляет $40 млн.

Разработчики из Valve также ввели в Dota 2 новую особенность под названием «Клубы поддержки». Теперь игроки смогут покупать тематические предметы от своих любимых команд на The International и, тем самым, поддерживать киберспортивные коллективы.

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