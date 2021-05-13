Воронеж, , 11:49 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 13 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 12 мая, сообщалось о 131 случае заражения

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За последние сутки выздоровевшими после коронавируса признаны ещё 135 человек. В статистику смертности включено еще 14 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего на 13 мая положительные результаты тестов на коронавирус в Воронежской области получили 82 408, выздоровели 77 809, скончались 3 315.