Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Компания Tesla приостанавливает продажу автомобилей за биткоины из экологических соображений. Об этом глава корпорации Илон Маск написал в Twitter.

По его словам, компанию беспокоит быстрый рост использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций. Это касается в том числе угля — топлива с самыми худшими показателями выбросов.

Tesla, пояснил Маск, не будет полностью отказываться от биткоина, но подождёт момента, когда на майнинг будут затрачивать меньше энергии.

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