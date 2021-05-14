День борьбы с гомофобией США отметят провоцированием гомофобии
Ватикан, 14 мая, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Посольства США по всему миру получили от государственного департамента «добро» на вывешивание радужного флага ЛГБТ, причем на том же флагштоке, что и государственный флаг страны. Почему госсекретарь Энтони Блинкен, отдавший соответствующее распоряжение, подозревает, что такого рода гордость примут не все, пишет американское издание Catholic News Agency.
Блинкен отметил: возвеличивание флага ЛГБТ делается в рамках Дня борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. Но госсекретарь сделал поправку: в некоторых странах всё-таки лучше так не делать, если есть основания полагать, что местное население может отнестись к данному шагу негативно.
Это решение новой американской администрации отменяет решение предыдущей: при Дональде Трампе американским посольствам запретили вешать ЛГБТ-флаг на флагштоках посольств. Джо Байден нацелен на радикальные решения в области ЛГБТ и объявил курс на федеральную защиту гражданских прав этих граждан. По мнению юристов, позиция Байдена может привести к судебным искам против консервативно настроенных американцев.
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