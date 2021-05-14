Ватикан, 14 мая, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Посольства США по всему миру получили от государственного департамента «добро» на вывешивание радужного флага ЛГБТ, причем на том же флагштоке, что и государственный флаг страны. Почему госсекретарь Энтони Блинкен, отдавший соответствующее распоряжение, подозревает, что такого рода гордость примут не все, пишет американское издание Catholic News Agency.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Посольство США в Москве

Блинкен отметил: возвеличивание флага ЛГБТ делается в рамках Дня борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. Но госсекретарь сделал поправку: в некоторых странах всё-таки лучше так не делать, если есть основания полагать, что местное население может отнестись к данному шагу негативно.

Это решение новой американской администрации отменяет решение предыдущей: при Дональде Трампе американским посольствам запретили вешать ЛГБТ-флаг на флагштоках посольств. Джо Байден нацелен на радикальные решения в области ЛГБТ и объявил курс на федеральную защиту гражданских прав этих граждан. По мнению юристов, позиция Байдена может привести к судебным искам против консервативно настроенных американцев.

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