Таллин, , 11:48 — REGNUM

Эстония остро нуждается в зарубежной рабочей силе, но власти предпочитают не признавать, что экспорт гастарбайтеров из бывших республик СССР приводит к русификации местного рынка труда. Об этом написало издание эстонских национал-консерваторов Uueduudised.

Оно сослалось на данные Департамента полиции и погранохраны, согласно которым в Эстонии в 2021 году ожидается рекордное количество краткосрочных сотрудников — на них от предприятий поступило 32 000 заявок. Большинство таких людей приезжают в Эстонию на заработки из Украины, Белорусии, Молдавии и Узбекистана.

«Текущая трудовая политика ведет к снижению доли эстонцев в населении и русификации Эстонии», — говорится в редакционном материале.

Сообщается, что очень большое количество имеющих временный трудовой договор (до года) связывают свою будущую жизнь с Эстонией, где они получают работу и хорошую зарплату. С некоторых пор в Таллине не хватает детских садов и школьных мест для тех, кто приехал из Украины и поселился здесь со своими семьями, утверждает издание национал-консерваторов Эстонии.