Таллин, 13 мая 2021, 11:48 — REGNUM
Эстония остро нуждается в зарубежной рабочей силе, но власти предпочитают не признавать, что экспорт гастарбайтеров из бывших республик СССР приводит к русификации местного рынка труда. Об этом написало издание эстонских национал-консерваторов Uueduudised.
Оно сослалось на данные Департамента полиции и погранохраны, согласно которым в Эстонии в 2021 году ожидается рекордное количество краткосрочных сотрудников — на них от предприятий поступило 32 000 заявок. Большинство таких людей приезжают в Эстонию на заработки из Украины, Белорусии, Молдавии и Узбекистана.
«Текущая трудовая политика ведет к снижению доли эстонцев в населении и русификации Эстонии», — говорится в редакционном материале.
Сообщается, что очень большое количество имеющих временный трудовой договор (до года) связывают свою будущую жизнь с Эстонией, где они получают работу и хорошую зарплату. С некоторых пор в Таллине не хватает детских садов и школьных мест для тех, кто приехал из Украины и поселился здесь со своими семьями, утверждает издание национал-консерваторов Эстонии.