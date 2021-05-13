Кош-Агачский район, Алтай, , 11:48 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай завершили расследование уголовного дела по факту избиения до смерти пожилого мужчины. В совершении преступления обвиняют его родного сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, вечером 11 марта 2021 года между отцом и сыном произошёл конфликт во время совместного распития алкоголя.

«Обвиняемый с приложением значительной физической силы руками нанес потерпевшему не менее 3 ударов по голове», — отметили в ведомстве.

66-летний потерпевший был доставлен в больницу. Полученная черепно-мозговая травма привела к развитию отёка и дислокации вещества головного мозга. В результате, несмотря на усилия врачей на следующие сутки мужчина скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сын погибшего был заключён под стражу.

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