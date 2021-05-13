Рига, , 11:47 — REGNUM В ближайшие дни задымление воздуха и повышение концентрации углекислого газа хоть и будут наблюдаться в Латвии, однако это не представляет серьёзной опасности для населения. Об этом сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологиикачество воздух со ссылкой на прогнозы своих специалистов.

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Подчеркивается, что негативное влияние на воздушные массы Латвии оказывают поступающие из России дымы от лесных пожаров. Синоптики прогнозируют, что через день задымленные воздушные массы двинутся на север, и Латвии станет полегче.

Согласно прогнозам качества воздуха программы Европейской комиссии Copernicus, в четверг, 13 мая, концентрация углекислого газа ожидается на уровне примерно 0,34−0,46 мг/кубометр на высоте 1,5 километра над поверхностью земли. Для сравнения: в мае 2020 года среднесуточная концентрация углекислого газа составляла 0,23 мг/кубометр.