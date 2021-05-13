Лебяжье, Курганская область, , 11:47 — REGNUM В Зауралье житель села Лебяжье скрывал трупы десятков овец под снегом. Об этом сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Курганской области.

Установлено, что селянин содержал в личном подсобном хозяйстве 170 овец и 65 лошадей на огороженной территории. В конце декабря 2020 года в его обширном хозяйстве из-за нехватки кормов и отсутствия крытых тёплых загонов начался падёж скота, который длился до февраля 2021 года. Владелец животных об этом не известил районную ветеринарную службу и администрацию поселения.

О падеже стало известно благодаря бдительности соседей. Специалисты ГБУ «Лебяжьевский центр ветеринарии» совместно с участковым уполномоченным на территории подсобного хозяйства обнаружили под снегом 60 трупов овец.

Управление Россельхознадзора привлекло безответственного фермера по части 1 статьи 10.7 КоАП РФ («Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных») и по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов») к наказанию в виде штрафов.

Тупы погибших животных на сегодня утилизированы собственником на скотомогильнике. Ветеринарными специалистами проведена дезинфекция территории подсобного хозяйства.