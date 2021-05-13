Саратов, , 11:57 — REGNUM В Саратовской области произошли ещё четыре летальных исхода среди пациентов, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 13 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 990 человек.

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За сутки жертвами нового заболевания стали мужчины в возрасте от 67 до 81 года. Число активных больных снизилось на 116 пациентов и на сегодняшний день составляет 4036 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 13 мая подтвержден 60 631 случай заражения. Выздоровел за сутки 231 пациент, за все время — 55 605 человек.

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