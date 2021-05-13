13 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление главнокомандующего вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака о том, что украинские военные «не поддаются на провокации», которые якобы устраивает Россия в Чёрном и Азовском морях. Сами ВСУ, по словам военного, никого не провоцируют, но готовы при необходимости «применить силу»...

Мирослава Романенко, , 16:36 — REGNUM Украинские военные «не поддаются на провокации», которые якобы устраивает Россия в Чёрном и Азовском морях, заявил 12 мая главнокомандующий вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак. Россия, по его словам, постоянно провоцирует Украину на морях. Например, определённые районы перекрываются для судоходства под видом учений, для проведения боевых стрельб. Украинские военные, добавил Хомчак, на «провокации» не поддаются. Сами они никого не провоцируют, но готовы при необходимости применить силу. При этом он подчеркнул, что следует помнить о несоразмерности военно-морских сил России и Украины.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление украинского военного в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие указали на состояние военно-морских сил Украины, отметив, что «отпор» ВМФ РФ ВМСУ могут пытаться дать разве что на переданных ранее Соединенными Штатами резиновых лодках. Были те, кто отметил, что помощь «партнеров и друзей» вряд ли будет Киеву предоставлена.

«Этот Хомчак, наверное, при Советском Союзе родился. В октябрятах, пионерах и комсомольцах ходил. Ишь, как переобулся. Не стыдно, дяденька? Если Россия проводит учения, она закрывает участки для того, чтобы среди дятлов случайных жертв не было. А Украина не стесняется, отрабатывает стрельбы на гражданских самолетах», — отметила Наталья М.

Руслан Хомчак Mil.gov.ua

«Понты для лохов. Какую силу и чем? Совсем… [что ли?] и людей положите, и дополнительно территории потеряете, идиоты. Это полномасштабная война с Россией, страной с серьезными вооружениями. Да один крейсер «Москва» одним залпом уничтожит все, что поплывет в их сторону. На кружках с уточками воевать? Что вы там курите?» — спросил Константин З.

«Украина готова к «активным действиям и применению силы», несмотря на несоразмерность ВМС Украины и ВМФ России. Вы серьезно??? А тогда, как моряков заберут в плен, вы же будете кричать: «Посмотрите, что Россия творит», — пишет Наталья Ч.

«Как достали эти «умники» со своей самой сильной армией на континенте… Все сбегутся помогать… В Украине врачей уже нет лечить такие заболевания», — добавила Вера К.

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«Подаренные резиновые лодки уже надули? Вёсел, правда, нет, но можно и руками грести», — отметил Jurij O.

«Выведут все резиновые лодки», — пишет Сергей Я.

«Примерный будущий диалог: «А нас за що?» — «Дык, так за готовность применить силу!..» — добавила Светлана Ф.

«Прежнее применение силы окончилось утратой унитазов», — подчеркнул Алексей Д.

«А до Берлина как дошли за 4 года? У нас настоящая война? 7 лет в одном селе. Не надоело?» — спросила Татьяна С.

«Самое главное, надо смочь дать такой приказ, после которого Украина не будет существовать как государство, а применить силу… Уже одним США помогли 08.08.08», — напомнил Александр Ц.

«А на шевронах деревянные ложки! Зрада!» — отметил Евгений Р.

«Надувные матрасы к бою приготовили», — иронизирует Irina T.

Украинские лодки Mvs.gov.ua

«Никто вместо Украины воевать не будет. Запад подталкивает к войне, а сам выразит соболезнования», — отметил Роман Р.

«Потом опять будет выпрашивать, чтобы вернули моряков…» — добавил Павел Д.

«Пусть главком или адмирал первый на резиновой лодке своих в атаку ведет!!! Может, меньше дебилов станет в стране…» — пишет Андрей Т.

«Щас, резинки из трусов повытаскивают и как дадут по России из рогаток», — иронизирует Владимир Г.

«А она есть вообще? Сила-то? Надувные лодки не в счёт…» — добавил Vladimir B.

«Подкравшись на резиновой галере, нелохи и нерабы закидают крейсер памперсами, начиненными патриотизмом», — шутит Дмитрий С.

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