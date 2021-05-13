Сеул, , 11:57 — REGNUM Заместитель министра морских дел и рыболовства Южной Кореи Пак Чжун Ён, которого президент страны Мун Чжэ Ин предложил назначить министром ведомства, отказался от данной должности. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на свои источники.

В ходе парламентских слушаний, состоявшихся 13 мая, Пак Чжун Ён признал обвинения в нарушении этических норм для госслужащих и извинился перед депутатами.

Отметим, что жену замглавы морских дел и рыболовства обвиняют в уклонении от уплаты таможенных пошлин при ввозе дорогостоящей фарфоровой посуды и украшений из Великобритании, где Пак Чжун Ён работал в посольстве с 2015 по 2018 гг.

Известно, что некоторые предметы, привезённые из Великобритании, продавались в кафе, которое супруга Пак Чжун Ёна открыла в 2020 году.

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