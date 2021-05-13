Рим, 13 мая, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Итальянская компания Alcantara Complex Manufacturing совместно с Centro Stile Maserati разработала уникальный дизайн для салона нового Maserati MC20. Снимки интерьера распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Alcantara Complex Manufacturing Салон нового Maserati MC20

Теперь модель может похвастаться креслами и дверными панелями из черной Alcantara с лазерной перфорацией на контрастной подложке темно-синего оттенка или серого металлика. Также покупатель может выбрать коричневую Alcantara с подложкой оттенка серый металлик.

Сам материал Alcantara имеет высокую воздухопроницаемостью, а также износостойкость. Кроме того, Alcantara придает салону автомобиля особый стиль и элегантность.

Спорткар MC20 оснащён рамой из углеволокна от Dallara и мотором производительностью 630 «лошадей».

Ранее компания Maserati представила на российском авторынке модернизированную версию Levante с мотором V8 Ferrari F154 объёмом 3,8 литров. Стоимость начальной версии Maserati Levante GTS в РФ равна 13,7 млн рублей.

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