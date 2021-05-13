Тбилиси, , 11:48 — REGNUM В парламенте Грузии начала работу комиссия по расследованию жалоб о нарушениях в ходе парламентских выборов 2020 года, и представители оппозиции могут в неё войти. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 13 мая заявил журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Он отметил, что представители оппозиционных партий, которые обвиняют власти в «фальсификации» итогов голосования, могут попробовать найти доказательства своих заявлений.

«Для оппозиции следственная комиссия является тестом, — сказал Папуашвили. — Теперь у них есть возможность быть по этому делу и судьями, и следователями».

Депутат добавил, что комиссия будет разбирать заявления о нарушениях, так как представители оппозиции в течение длительного времени продолжают «повторять фальшь» о прошедших выборах.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года в ходе долгих переговоров представители властей и ряда оппозиционных партий подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Часть депутатов от оппозиции согласились прекратить бойкот.

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