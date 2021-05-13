13 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Пора администрации Байдена и, если на то пошло, любому государству или организации, которые поддерживают Израиль и заинтересованы в долгосрочном благополучии еврейского государства, серьезно отнестись к предупреждениям Картера, HRW и Аялона.

Максим Исаев, , 13:46 — REGNUM Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС вновь перешли к кровопролитной конфронтации. Столкновения, которые начались между палестинскими верующими и израильскими силами в мечети Аль-Акса в Иерусалиме из-за принудительного выселения израильскими властями палестинцев из их домов, теперь стали причиной гибели нескольких человек.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате президент США Джо Байден с его либеральной повесткой дня оказывается перед еще одной серьезной проблемой, которую необходимо безотлагательно решить. То, какими методами и подходами воспользуется глава Белого дома для разрешения этого затяжного конфликта, будет играть центральную роль в его стремлении сделать упор на права человека и на обеспечение стабильности Ближнего Востока, пишет профессор социологии Университета Западной Австралии Амин Сайкал в статье, вышедшей 13 мая в The Strategist.

Жертвами военных действий Израиля и ракетных обстрелов со стороны ХАМАС уже стали многие ни в чём не повинные люди, в том числе 14 детей в Газе и 6 мирных жителей Израиля. В то время как Вашингтон подтвердил традиционную поддержку Америкой «права Израиля на самооборону» и призвал положить конец насилию со всех сторон, непропорциональное применение силы Тель-Авивом вызвало большую озабоченность во всём мире.

Визит вице-президента Джо Байдена в Израиль, март 2016 U.S. Embassy Tel Aviv

В недавнем докладе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила израильские власти в том, что они установили апартеид и проводят репрессии на оккупированных палестинских территориях.

Правительство Израиля отвергло сделанные в отчете HRW выводы как необоснованные и предвзятые. Тем не менее свое заявление правозащитная организация подкрепила документальными подтверждениями, и представленная ею картина того, как с палестинцами обращаются на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и в находящемся в блокаде секторе Газа, достаточно убедительна, чтобы проникнуть в сознание мирового сообщества.

Действия Израиля квалифицируют как апартеид не впервые. Бывший президент США Джимми Картер использовал этот термин еще в 2006 году в своей книге «Палестина: мир, а не апартеид».

Тогда в своей статье бывший глава Белого дома назвал поведение Израиля «отвратительным угнетением и преследованием на оккупированных палестинских территориях с жесткой системой необходимых пропусков и строгой сегрегацией между гражданами Палестины и еврейскими поселенцами на Западном берегу».

По словам Картера, «во многих отношениях [израильская оккупация] более деспотична, чем то, в каких условиях жили чернокожие в Южной Африке во время апартеида … [и] что мотивация — не расизм, а желание меньшинства израильтян конфисковать и колонизировать наилучшие территории в Палестине, а затем решительно подавить любые возражения перемещенных граждан». Описание Картера не потеряло своей актуальности и теперь.

Израильские власти осудили утверждения Картера, несмотря на то, что бывший президент прилагал неустанные усилия по примирению египетского и израильского лидеров Анвара аль-Садата и Менахема Бегина, которые подписали два Кэмп-Дэвидских соглашения 1979 года.

Кэмп-Дэвидские соглашения

Одно из соглашений было направлено на установление мира между Египтом и Израилем, тогда как второе должно было привести к созданию независимого палестинского государства, состоящего из территорий на Западном берегу Иордана, Восточного Иерусалима и сектора Газа, в течение пяти лет после подписания соглашений. Израиль выполнил первое соглашение, но отказался от второго. Глубокое разочарование Картера в связи с этим шагом Тель-Авива зафиксировано в его книге 2007 года «Кровь Авраама: взгляд на Ближний Восток».

Реакция HRW и Картера была решительно поддержана одним из представителей закрытых кругов израильского истеблишмента, генералом в отставке Ами Аялоном, в опубликованной им в прошлом году книге под названием «Огонь по своим: как Израиль стал злейшим врагом самого себя и надеждой на будущее».

Аялон имеет безупречную репутацию самого преданного сына Израиля. Он служил своей стране на протяжении военной карьеры с 18 лет, дослужившись до должности главы «Шин Бет», внутренней разведывательной службы Израиля, главнокомандующего военно-морским флотом и члена израильского парламента (кнессета) до своего выхода на пенсию в 2009 году.

Он обратился к мирному активизму в 2003 году после того как, по его словам, убил много палестинцев и похоронил своих соотечественников из любви к Израилю. Он сказал, что стал борцом за мир, потому что осознал, что продолжающаяся оккупация Израилем палестинских земель и дискриминационное обращение с палестинцами могут иметь только неприятные последствия, в результате чего Израиль становится злейшим врагом самого себя.

Аялон выражает отчаяние по поводу ослабления израильской демократии и его отношения к палестинцам. По его мнению, Израиль стал настолько своекорыстным, что сознательно отвернулся от понимания стремления палестинцев к свободе и собственной государственности.

Он, в свою очередь, хотел бы, чтобы к власти пришло правительство, которое, в отличие от правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, было бы «полностью привержено ценностям гражданских прав, прав меньшинств, прав человека, плюрализма, прозрачности, основанному на правилах международном порядку и миру с нашими соседями». Он заключает, что только такое правительство может объявить справедливую войну и что фанатикам, будь то мусульмане или евреи, не будет позволено разрушить с трудом завоеванную демократию Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

И только лидер такого правительства может объявить, что «наша война за сохранение нашей безопасности и независимости неотделима от нашего решения положить конец нашему режиму апартеида на оккупированных территориях и в Газе и позволить палестинцам осуществить национальное самоопределение в Газе и то, что мы называем Иудеей и Самарией [Западный берег]».

Пора администрации Байдена и, если на то пошло, любому государству или организации, которые поддерживают Израиль и заинтересованы в долгосрочном благополучии еврейского государства, серьезно отнестись к предупреждениям Картера, HRW и Аялона. Они должны побудить Израиль рассматривать свою свободу и безопасность во взаимосвязи со свободой и безопасностью палестинцев, и он должен сделать выбор в пользу международно поддерживаемого решения о создании двух государств. В противном случае конфликт будет продолжаться не только в ущерб палестинцам, но также Израилю и региону.