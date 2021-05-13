Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Мусульмане Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с единоверцами из других регионов и стран отмечают 13 мая праздник разговения Ураза-Байрам, которым завершился священный месяц Рамадан. В Соборной мечети праздничный намаз прошел только в присутствии духовенства, поскольку до 30 мая в городе действуют ограничения на массовые уличные собрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Для верующих Духовное управление мусульман и Соборная мечеть организовали проповедь в сети. Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в условиях ограничений мусульмане встречают уже третий праздник. В 2020 году в таком же формате прошел Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. В этом году мусульмане города надеются отметить Курбан-Байрам уже с меньшими ограничениями.

Муфтий, глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России шейх Равиль-Хазрат Панчеев отметил, что сегодняшний праздник Ураза-Байрам является символом торжества высоких духовных качеств и нравственных норм и служит символом возрождения, духовного и нравственного обновления, учит милосердию, взаимопомощи и доброте.

«Я глубоко уверен в том, что все последователи Ислама и дальше продолжат использовать свой огромный потенциал, свои возможности для того, чтобы в мире и взаимопонимании продолжать развивать духовность в нашем обществе, служить укреплению гражданского согласия и мира», — заявил муфтий в своем поздравлении по случаю праздника.

Губернатор Александр Беглов поздравил мусульман Санкт-Петербурга с праздником Ураза-Байрам. «Санкт-Петербург — город, который впитал наследие многих народов. Традиции мусульманской культуры исторически являются значимой частью духовной жизни нашего общества. Высокие ценности сближают людей, способствуют взаимному пониманию и согласию. Желаю Вам и всем мусульманам Санкт-Петербурга добра и достатка, семейного счастья, успехов во всех делах и начинаниях!», — говорится в поздравлении главы региона.