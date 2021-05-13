Киев, 13 мая, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Украинский журналист Дмитрий Гордон выразил готовность судиться с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном 12 мая в сервисе Youtube.

President.gov.by Дмитрий Гордон

Журналист пообещал, что его «сражение» с Порошенко станет зрелищем, за которым будут следить миллионы зрителей.

Гордон также предположил, что истинной причиной судебных разбирательств являются не его высказывания, а выпуск конфет «Гордон в шоколаде». Таким образом, он якобы наносит удар по кондитерскому бизнесу Порошенко.

«Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно. Пётр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться — так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю!» — подытожил журналист.

Отметим, что в данной фразе Гордона содержатся две отсылки. Первая — на фразу «Стадион так стадион», которую произнёс Порошенко в 2019 году перед дебатами с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Фраза «Жму руку, обнимаю» фигурировала в аудиозаписях, которые опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач в 2020 году. Парламентарий утверждал, что обнародовал подлинную запись переговоров Порошенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой вероятный Порошенко, таким образом, демонстрирует благодушное отношение к вероятному Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокаты бывшего президента Украины потребовали от Гордона опровергнуть слова о «сговоре» Порошенко с президентом России.