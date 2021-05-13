Калуга, , 13:12 — REGNUM Туристическая навигация по реке Оке стартовала в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство по развитию туризма Калужской области.

Туристическая навигация на Оке. Фото Агентства по развитию туризма Калужской области

В день открытия сезона-2021 речной теплоход совершил четыре полуторачасовых рейса вдоль калужских берегов Оки: первый экскурсионный рейс был патриотической направленности — в честь Дня Победы, а самым романтическим оказался вечерний рейс, «Закат на Оке». В 2021 году калужан и гостей города ожидает полноценный навигационный сезон, который продлится до поздней осени. За это время, с учётом соблюдения всех санитарных норм, учредители компании рассчитывают принять 18 тыс. любителей речных прогулок.

Пассажирское судоходство на Оке возродилось в Калуге после длительного перерыва летом 2020 года. Калужане встретили это событие с энтузиазмом: название теплоходу, который вновь повезёт пассажиров по реке, выбирали всем городом. В итоге судно получило имя калужского купца, который в 1872 году открыл пассажирские перевозки по Оке — Иван Ципулин. При всех непростых эпидемиологических и экономических условиях прошлого сезона, запуск проекта «Лето на Оке» оказался успешным. Сезон 2020 дал понять экспертам, насколько туризм на открытом воздухе востребован калужанами и гостями города. Калужская пристань расположена в историческом центре города, что особенно удобно для туристов: надо только спуститься к реке от Гостиного двора, ключевой точки маршрута по купеческой Калуге.

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