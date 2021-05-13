Ватикан, 14 мая, 2021, 00:55 — ИА Регнум. В Австрии растёт количество русских православных верующих, считает австрийский епископ Русской православной церкви Алексий (Заночник). Об этом он заявил в интервью агентству KATHPRESS. Архиепископ хоть и не называет точных цифр, но полагает, что рост есть — и в связи с ним стране нужна еще одна церковь.

Сергей Милорадович. Монахиня у иконостаса (фрагмент). 1922

Численность прихожан Русской православной церкви в Австрии составляет от 30 до 40 тысяч человек. Епархия в этой стране ведет свое начало с 1962 года. В третьем районе Вены, в соборе Святого Николая, находится резиденция епископа, а другие признанные русские православные общины расположены в Граце и Линце. Церковные службы регулярно проводятся в Инсбруке, Ла-ан-дер-Тайяе и Санкт-Пёльтене.

Фонд Pro Oriente, с представителями которого впервые за время пребывания в должности встретился епископ Алексий, также рассказал о ходе католико-православного диалога. В настоящее время Pro Oriente создает онлайн-базу, которая будет содержать все существующие официальные и неофициальные документы об этом диалоге, разработанные на национальных, региональных и мировом уровнях. Эти документы будут постепенно переведены на восемь языков, включая русский.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Мощи основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы привезут в Россию».