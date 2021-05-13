Пенза, , 11:46 — REGNUM В Пензенской области второй день подряд регистрируется по 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения, по данным общероссийского оперативного штаба на 13 мая, подтверждено 45 950 случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 43 331 пациент, за сутки — 70 человек. Скончались от COVID-19 еще четверо пензенцев, всего — 710 человек. Число активных больных на 12 мая составляет 1909 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, со старта пандемии в России по данным на 13 мая выявили 4 913 439 случаев заражения SARS-CoV-2. Умерли от ковида 114 723 человека.

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