Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 11:34 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что на семь случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 13 мая сообщили в федеральном оперштабе. Суточное число новых носителей ежедневно превышает отметку в 700 случаев, начиная с 25 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Скорая помощь

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С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии выявили 425 127 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 386 075 человек, в том числе 1042 пациента выписаны за последние сутки.

Список жертв COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки пополнил 31 человек. Всего за время пандемии от ковида в регионе скончались 13 657 человек. Летальность болезни в Петербурге составляет 3,21%.

Напомним, за 12 мая количество обращений к медикам пациентов с подтвержденным ковидом по сравнению с показателем недельной давности выросло на 34,63%. Рост суточной госпитализации взрослых пациентов составил 29,06%. В Петербурге для больных с ковидом и пневмонией свободно 15% от числа развернутых коек.