13 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Цинь Шихуан, , 16:31 — REGNUM 12 мая Всемирная организация здравоохранения заявила, что индийский штамм нового коронавируса распространился в более чем 40 странах и регионах мира, что привело к быстрому росту числа заболеваемости. Среди них Великобритания является страной с наибольшим количеством известных случаев заражения.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo, являющейся аналогом Twitter, обменялись мнениями и опасениями касательно сложившейся ситуации под соответствующей публикацией на страничке газеты «Женьминь Жибао».

«Правительство Индии бездействует и не торопится сдерживать ситуацию. А тем временем ситуация в Индии всё хуже и хуже», — заявил пользователь «Джекки Чан, отец надежды».

«Это ужасно, надеюсь, это не распространится на нашу страну!» — воскликнул пользователь «Осколок».

"То есть, получается, я вакцинировался для того, чтобы теперь дрожать от страха перед новой мутацией вируса. Остается одно — заниматься спортом и укреплять иммунитет. Надеюсь, это меня спасет», — отметил пользователь MMMilaM.

Многие комментаторы выразили ужас происходящим в Индии, а также поспешили успокоить себя, что в Китае ничего подобного быть не может благодаря действиям китайских властей. Однако негатив в отношении Индии среди пользователей сети зашкаливает.

«Хватит пить воду из Ганга и обмазываться коровьим навозом! Просыпайтесь!» — возмутился один из комментаторов.

Врачи в защитных костюмах. Индия (сс) Javed Anees

«Британская мутация вируса прибыла в Индию и снова успешно мутировала в организме индийцев в жарком и влажном климате. Теперь новый мутантный вирус передается обратно в Соединенное Королевство… Этот вирус побывал в геномах всех рас, что ужасно», — заметил «Бог-отшельник».

"Глобализация сегодня — это главная катастрофа для всего человечества. Я эгоист, и у меня нет сочувствия, но я также знаю, что судьбы всего мира связаны, а вирус границ не знает. Надеюсь, всё будет хорошо», — подключился к беседе другой пользователь.

«Хоть я и не люблю индийцев, они все живые люди. Правительство Индии ничего не делает. Это прискорбно. Слава богу, что я вырос в Китае, где сделали бесплатную вакцину от COVID-19. Я благодарен своей Родине», — заметил Madonnalily-xi

Множество пользователей отметили, что в сложившейся ситуации они не могут чувствовать себя защищенными и постоянно боятся угрозы с любой стороны.