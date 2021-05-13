Рамалла , 13 мая, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В результате ударов военно-воздушных сил Израиля по территории сектора Газа погибли 72 человека. Об этом 13 мая сообщает новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав анклава.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости»

«К настоящему моменту жертвами агрессии стали 72 человека, в том числе 17 детей и шесть женщин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом прекратить насилие обратились ко всем сторонам арабо-израильского конфликта власти Великобритании.