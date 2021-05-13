Екатеринбург, 13 мая, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В апреле 2021 года в Свердловской области сильно выросли цены на сахар и ряд других продуктов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данные предоставил Свердловскстат.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар

По информации ведомства, в апреле 2021 года средние потребительские цены на сахар-песок в апреле 2021 года выросли до 49,62 рублей за кг. Для сравнения, это больше на 40,43% показателя за апрель 2020 года.

Большой рост цен зафиксирован на картофель (38,61 рублей за кг, +48,73%), морковь (50,09 рублей за кг, +35,37%) и крупу гречневую-ядрицу (109,87 рублей, +31,66%). Зафиксировано и резкое падение цены на репчатый лук (32,28 рублей за кг, — 32,15%).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года статистическое ведомство также отмечало рост цен за год.

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