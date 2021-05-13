Муром, Владимирская область, , 11:23 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) следователи выясняют обстоятельства столкновения поезда с автомобилем «Газель». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Около 6:30 на регулируемом переезде на 229-м километре перегона «Алферово — Заколпье участка Муром — Вековка» поезд № 2019 с 77 вагонами столкнулся с автомобилем «Газель».

В ДТП никто не пострадал, поезд не сошёл с рельсов.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку. Совместно с представителями ГИБДД и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.