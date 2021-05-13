Москва, , 11:23 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8380 случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые заражения зафиксированы в 84 регионах страны. У 16,1% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки умерли от коронавирусной инфекции 392 человека, выздоровели 9349 человек.

Среди регионов по числу новых случаев лидируют Москва (2787), Санкт-Петербург (741), Подмосковье (643), а также Ростовская и Воронежская области.

Со старта пандемии в России выявили 4 913 439 случаев заражения SARS-CoV-2. Умерли от ковида 114 723 человека.