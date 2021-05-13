Москва, , 11:22 — REGNUM Все большая часть жителей России не могут нормально жить, не прибегая к кредиту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Все большая часть людей не могут нормально жить, не прибегая к кредиту, потому что заработной платы не хватает, — сказал Делягин. — Вдобавок к этому на рынок труда колоссальное давление оказывают гастарбайтеры, а сам рынок труда сознательно разрушается государством, которое поощряет завоз трудовых мигрантов. Классический пример этой весны — когда государство сказало, что ему не хватает 1 млн 200 тыс. рабочих, и стало вести переговоры со всей Средней Азией, как их завезти, совершенно не интересуясь вопросом о том, что в стране 10-процентный уровень безработицы. И кредиты становятся единственным источником средств к существованию. Государство загоняет людей в кредитную кабалу. И люди становятся добычей ростовщиков».

Поэтому, как полагает Делягин, запрет МФО становится категорическим требованием.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что государство лишает жителей РФ возможности зарабатывать на жизнь.

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