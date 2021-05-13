Ташкент, , 11:21 — REGNUM Здание международного аэропорта в Самарканде построят в виде книги правителя Тимуридов, математика и поэта Мирзо Улугбека. Об этом сообщили в пресс-службе компании Air Marakanda.

Терминал аэропорта планируется построить в виде открытой книги со знаками созвездий. Здание станет символом трудов Улугбека. Его главным научным трудом считается «Новые Гурагановы астрономические таблицы» с теоретическими основами астрономии.

Заместитель хокима (главы) Самаркандской области Ботир Нуруллаев сказал, что власти региона планирует создать в Самарканде туристический хаб. «Для этого, аэропорт должен соответствовать требованиям пассажиров», — сказал чиновник.

Напомним, строительство нового аэропорта в Самарканде планируется построить до 1 сентября 2021 года. Аэропорта будет работать на основе государственно-частного партнерства.