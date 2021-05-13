Ярославль, , 12:07 — REGNUM В Ярославле рестораторы обратились к мэру Владимиру Волкову с открытым письмом, в котором попросили градоначальника не создавать дополнительные сложности для работы летних кафе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Летние кафе в Ярославле

Как заявляют рестораторы, чиновники требуют от них разобрать уже собранные летние веранды на том основании, что они начали строить их без официального разрешения.

«По закону нужно сначала получить разрешение от мэрии. Они комплект документов рассматривают 15 дней. Обычно перед началом сезона мэрия собирает рестораторов и объявляет моменты — поправки, изменения в законе. В этот раз они нас собрали 13 апреля, хотя обычно 1 апреля. По закону нам можно с 15 апреля уже выставляться и работать. В этот раз нас собрали достаточно поздно, они признали это на собрании, что затянули. Поэтому сказали, что вы документы подавайте, а мы их рассмотрим в течение 5 дней и выдадим разрешение. Мы спросили — вы понимаете, что мы будем ждать вот эти 5 дней — мы не успеем построиться до начала майских праздников. Нам сказали — если начнёте без разрешения, то закроем глаза. Всех это устроило», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свою версию событий ресторатор Юрий Примышев.

Разрешение на устройство летнего кафе большинство ресторанов получает каждый год в одних и тех же местах, внося за это плату в бюджет города. Подав заявки, рестораторы начали строить веранды еще до получения формальных разрешений.

«Все начали строиться и после этого пришла группа с ярославского телеканала и сняла сюжет, что рестораторы строятся без разрешения. И это действительно так. Поднялся скандал, выдачу разрешений приостановили. И всё, до сих пор разрешений ни у кого нет, нам выписали предписание о демонтаже летних веранд. Вы их демонтируете, присылайте нам фото или придём с комиссией. То есть ночью разобрать это всё, днём они придут, а вечером опять начать строить. Такая получается канитель», — рассказал Юрий Примышев.

Интересно, что уже в телевизионном сюжете главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов заявил о предписаниях на демонтаж в адрес ресторанов. Владельцы торговых точек попытались встретиться с мэром Владимиром Волковым, но не смогли.

«Уважаемый Владимир Михайлович, к сожалению, не можем попасть к вам на личную встречу, поэтому вынуждены обратиться с открытым письмом. Для начала, хотелось бы уточнить, знаете ли вы что причиной конфликта с местными кафе является не «наглость» и «самовольство» рестораторов, а затянутые сроки со стороны администрации, а также не разъясненный вовремя порядок установки летних площадок в этом году с их же стороны. Уже почти месяц предприниматели пытаются добиться от администрации города ответов по вопросу установки летних веранд — что по закону можно сделать с 15 апреля. За этот период мы сталкивались и с невозможностью связаться с представителями администрации (непосредственно накануне майских праздников), и с часто противоположными заявлениями в отношении требований к верандам в этом году. При всем этом, напомним, сфера гостеприимства находится в достаточно тяжелом положении из-за ограничений в связи с пандемией при отсутствии какой-либо поддержки (кому-то ограничили время работы, кому-то запрещали банкеты», — написали рестораторы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, 13 мая с рестораторами встретится заместитель мэра города.

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