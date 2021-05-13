Москва, , 11:21 — REGNUM Власти РФ выдавливают большую часть граждан в сферу ростовщичества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя информацию о том, что в России стало больше граждан, которые должали и микрофинансовым конторам, и банкам.

«Жителей РФ искусственно удерживают в бедности при помощи вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом. Бизнес вести практически невозможно. Он оказывается между жерновами — с одной стороны очень дорогой кредит, с другой стороны лютый административный и налоговый террор государства. Государство ликвидирует рабочие места. Государство лишает людей возможности зарабатывать на жизнь. Если вы хотите что-то купить, то вам приходится брать кредит. Это касается большинства жителей страны. При этом банки контролируются всё жестче и не могут выдавать кредиты все большей части людей. Поэтому людей выдавливают в сферу ростовщичества», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин призвал запретить микрокредитные организации.

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