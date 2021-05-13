Москва, , 11:20 — REGNUM Мирокредитование в Росси стало сверхрентабельным, но при этом высокорисковым бизнесом, который нельзя регулировать, а можно только запретить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал данные о том, что в России вырос процент граждан, которые должны и банкам, и МФО.

«Нужно понимать, что микрофинансовые организации — это синоним ростовщиков. Это абсолютный грабеж людей, и я считаю его преступным и порочным по своей природе, — сказал Делягин. — Но нужно понимать его специфику — это выдача очень небольших сумм людям, от которых уже отвернулись банки. Из-за неаккуратного обслуживания долга. Это очень высокие риски. Это не значит, что, выдав 1000 рублей, МФО потом получит 6 тысяч. Там достаточно серьезный невозврат. Это сверхрентабельный бизнес, но и высокорискованный. Поэтому его невозможно регулировать или ввести в какие-то рамки. Его можно только запретить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с микрокредитованием высказался экономист Олег Комолов.

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