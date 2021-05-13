Иерусалим, , 11:20 — REGNUM В нескольких городах Израиля, включая Лод, где объявлен комендантский час, в ходе беспорядков были задержаны десятки человек. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба израильской полиции.

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«В городе Лоде за ночь полиция задержала 36 подозреваемых в причастности к беспорядкам. В ходе беспорядков был нанесен ущерб транспортным средствам и имуществу», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что беспорядки также охватили Иерусалим, Акко, Хайфу и другие города страны, и уточняется, что в Лоде был также госпитализирован раненый холодным оружием мужчина еврейского происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Израиль слишком долго ущемлял права палестинского народа и нации.