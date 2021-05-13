Оса, Пермский край, , 11:19 — REGNUM В городе Оса Пермского края под арест попали украшения ювелирного салона, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, причиной для применения такой меры стало неисполнение индивидуальным предпринимателем обязательств по договору поставки. Неоплаченные по договору поставки украшения из серебра находятся на реализации в магазине на территории города Оса.

С целью принудительного взыскания долга аресту подвергли более 500 наименований изделий из серебра предварительной стоимостью около 1,5 млн рублей.

Судебные приставы также отметили, что в ведомстве на исполнении находится ряд исполнительных документов о взыскании долгов с пермячки. В добровольном порядке должница свои финансовые обязательства не исполняет. Общий объем задолженности по договору, неустойки, а также налоговых платежей составил свыше 3 млн рублей.