Барнаул, , 11:19 — REGNUM В Чите на месте недостроенного «проблемного» объекта началось новое строительство многоквартирного дома по улице Проезжая, 20. Как поясняет 13 мая пресс-служба правительства региона, жильё строят для обманутых дольщиков.

Новый дом будет представлять собой 12-этажное здание секционного типа со встроенными нежилыми помещениями. В доме предусмотрено 83 квартиры. Благоустройство территории предусматривает озеленение, а также оформление жилого двора в том числе детские площадки, которые создадут благоприятные условия для проживания жильцов.

«Права пострадавших граждан, вложивших денежные средства в строительство «проблемного» объекта восстановлены застройщиком в полном объёме», — отметила начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства Оксана Прокопьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за 2020 год удалось удовлетворить потребности 70 обманутых дольщиков. К марту 2021 года список значительно уменьшился — до 100 человек.

Читайте также: В Забайкалье значительно сократился список обманутых дольщиков