Киев, 13 мая, 2021, 11:41 — ИА Регнум. 13 мая 2021 года Печерский районный суд Киева рассмотрит меру пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом написал депутат Рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 грн, что составляет почти 10 миллионов евро», — рассказал парламентарий.

Кузьмин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом специально заблокировал счета Медведчука, чтобы тот не мог внести за себя залог.

«Вот вам истинное лицо действующей украинской власти, ежедневно разглагольствующей о правах человека и европейских стандартах правосудия», — прокомментировал Кузьмин.

Напомним, ранее депутат от фракции «Слуга народа» Денис Монастырский рассказал, что правоохранительные органы Украины более полугода готовили обвинение Медведчуку.