Горно-Алтайск, 13 мая, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Ветераны госслужбы просят проверить главу Республики Алтай Олега Хорохордина на соответствие должности. Их внимание привлекло выступление главы на открытии настенной росписи в селе Майма к 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства, сообщает «Банкфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Хорохордин

Председатель Совета ветеранов Владимир Петров, присутствовавший на мероприятии, назвал поведение главы странным. По его словам, глава говорил неадекватно и заикался.

«Мы ждали Олега Хорохордина 40 минут. Он приехал и в итоге так бессвязно выступил. С ним я после мероприятия не контактировал. Ну, а как с ним разговаривать, если по нему видно, что он либо болен, либо еще что-то?» — отметил он.

В совете отметили, что главу необходимо временно отстранить от работы, если подтвердятся проблемы с его здоровьем.

Ранее видео выступления появилось в соцсетях. Пользователи в комментариях предположили, что глава, возможно, был нетрезв. Однако в пресс-службе правительства республики отметили, что руководитель региона «практически всегда говорит спокойно и размеренно».

«Если график позволяет, глава занимается спортом, это также общеизвестный факт. В остальном — мы не комментируем слухи и интерпретации и призываем к этому всех», — отметили в пресс-службе.