Черкесск, , 11:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесии принял участие в прививочной кампании против коронавируса 33 591 житель республики. Более 56% из них уже получили второй компонент вакцины и являются полностью привитыми. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по состоянию на 11 мая.

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Для проведения вакцинации в Карачаево-Черкесии создано 13 прививочных кабинетов, работают также 25 мобильных бригад, которые можно вызвать, если пациент не может сам добраться в медорганизацию.

Как ранее сообщалось, в Карачаево-Черкесии для 60%-ного охвата вакцинацией против коронавируса необходимо привить порядка 200 тыс. человек. В настоящее время прививки сделали лишь 16% от этого количества.