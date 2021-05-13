Чита, , 11:13 — REGNUM В Забайкалье продолжают восстанавливать объекты, пострадавшие от шквального ветра. Большинство из пострадавших 193 многоквартирных и жилых домов уже восстановлены силами подрядных организаций и управляющих компаний. Как сообщает 13 мая пресс-служба правительства региона, ещё 33 объекта восстановлены силами фонда капремонта.

Работы продолжаются в городах Борзя и Балей, в поселках Шерловая Гора, Первомайский, Новоорловск, Забайкальск, Оловянная, Ясногорск, а также селах Солнцево, Калга и станции Даурия.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александра Бурлакова, из 61 кровли, которые будет восстановлены за счет средств фондов капитального ремонта, на сегодняшний день завершены 33, в 28 домах ремонт продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный штормовой ветер, бушевавший в Забайкальском крае 15 марта, снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов.

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